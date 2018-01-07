الضمان لا تُحبذ لمشتركيها طلب صرف تعويضاتهم دفعة واحدة

وطنا اليوم-عمان:دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمن عليهم الذين شارفوا على اكمال سن تقاعد الشيخوخة (60 للذكور و55 للإناث) للتعرّف على الخيارات المتاحة أمامهم للاستفادة من المنافع والمزايا التي يقدمها القانون.

وطلب المركز الإعلامي في المُؤسَّسة المُؤمّن عليهم الذين شارفوا على إكمال سن تقاعد الشيخوخة التواصل معها على الارقام المجانية (080022025) أو اي هاتف أرضي او خلوي من داخل المملكة، أو الرقم (065008080)، لتتم تسوية حقوقهم التأمينيّة أو التقاعديّة.

ودعا الى التعرّف على الخيارات المتاحة أمامهم من خلال تلك الارقام، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة لاطلاعهم على حقوقهم التأمينية وشروط استحقاق راتب تقاعد.

وأشار المركز إلى أن المؤمن عليه الذي سيكمل سن تقاعد الشيخوخة دون أن يستكمل مدة خمس عشرة سنة؛ أي (180) اشتراكاً عند إكماله هذه السن أمامه عدّة خيارات لإكمال هذه المدّة.

ويتمثل الخيار الأول بالاستمرار في شموله بالضَّمان من خلال المُنشأة التي استمر أو التحق بالعمل فيها بعد إكماله سن التقاعد، وذلك حتى إكماله المدّة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشَّيخوخة، وفي هذه الحالة تعتبر المُنشأة التي يعمل لديها ملزمة بشموله بالضَّمان حتى إكماله المدّة اللازمة للتقاعد، أما الخيار الثاني المتاح أمامه فهو الانتساب بصفة اختيارية لحين إكمال المدّة اللازمة للتقاعد شريطة إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر مُنشأة كان يعمل فيها، والخيار الثَّاّلث هو التقدم بطلب إضافة مدد الاشتراكات (الشراء) عند إكماله سن الشيخوخة بهدف استكمال المدّة القانونيّة المؤهّلة لاستحقاق راتب التقاعد مع إرفاقه كتاب انتهاء الخدمة.

وقال المركز إن الخيار الأخير الذي لا تحبذه المؤسسة بالنسبة للمشتركين الأردنيين هو التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا لم يكن المؤمن عليه راغباً في إضافة مدد الاشتراكات أو متابعة الاشتراك لغايات استحقاق راتب التقاعد، لأنه يُفقده فرصة الحصول على راتب تقاعدي كريم.

وبينّ أن المُؤسَّسة أتاحت للمُؤمّن عليه أيضاً عدداً من الخيارات الإلكترونيّة للاستعلام عن فترات اشتراكه ورواتبه المشمول عليها بالضَّمان، وذلك من خلال التسجيل بموقعها الإلكتروني(www.ssc.gov.jo) والدخول على زاوية الخدمات الإلكترونيّة، أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكيّة باسم (الضَّمان الاجتماعي الأردني)، أو زيارة صفحة المُؤسَّسة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك).