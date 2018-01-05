الرئيسية | محليات الأمور يتفقد قاعات الثانوية العامة والمخيم الكشفي في الأغوار الشماليه

وطنا اليوم - الأغوار الشماليه في زيارة تفقدية لعطوفة الامين العام د. محمد العكور يرافقه مدير ادارة الموارد البشرية د.فائق الخصاونة بحضور عطوفة مديرة التربية والتعليم ثريا الحمادنه زار العكور قاعات الثانوية العامة في المنشية وقام بتفقد حاجات الطلبة وزيارة المخيم الكشفي والاطلاع على اقسامه حيث ابدى العكور اعجابه وارتياحه لتجهيزات المخيم من خدمات ونظافة واثنى عطوفته على جهود القائمين على المخيم الكشفي بإدارة الاستاذ القدير احمد تركي واعضاء المخيم الذي لهم كل الاحترام والتقدير على جهودهم وعطائهم .















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