 وطنا نيوز -بالصور...الامن ينفي محاولة اقتحام مجهولين لمديرية تربية البادية الجنوبية بهدف سرقة أسئلة التوجيهي
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بالصور...الامن ينفي محاولة اقتحام مجهولين لمديرية تربية البادية الجنوبية بهدف سرقة أسئلة التوجيهي
التاريخ : 13-01-2018 08:40:17 المشاهدات: 1235

وطنا اليوم ـ عمان

نفى مصدر امني صحة الأنباء التي يتم  تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مجهولين مساء اليوم بمحاولة اقتحام مديرية تربية البادية الجنوبية في محافظة معان بهف الاستيلاء على أسئلة التوجيهي .

وبين المصدر في تصريح لــ " الوقائع " بان الأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع بعد قيام مجموعة من الأطفال بحرق مخلفات بالقرب من مديرية التربية التي يتواجد فيها بالأصل حراسة من الأجهزة الأمنية .

 
 
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