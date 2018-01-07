الرئيسية | محليات الأوقاف توضح اسباب إلزام المتقدمين للحج بدفع 200 دينار

وطنا اليوم ـ عمان قالت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية من خلال دائرة الحج والعمرة إن الهدف من قرار الزام الراغبين بالتسجيل صمن المرحلة الاولية لأداء فريضة الحج للموسم القادم بدفع مبلغ (٢٠٠) دينار، والتي تنطلق يوم غد الاحد وتستمر لغاية ٢٨/١/٢٠١٨ ضبط العدد الفعلي للجادين بأداء الفريضة.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت ان هذا المبلغ سيخصم من التكاليف التي ستترتب على كل من يحصل على تصريح الحج فيما سيتم اعادة المبلغ كاملا لكل من لم يحصل على تصريح أو استنكف عن الاستمرارية في التسجيل دون اقتطاع أي جزء منه.



وأشار البيان الى أن وزارة الاوقاف ملزمة من قبل الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لإنهاء عملية التسجيل وتوزيع تصاريح الحج خلال مدة زمنية محددة هذا العام الامر الذي يستوجب ضبط الوقت واستغلاله بالشكل السليم علما أن عدد المسجلين الموسم الماضي بلغ نحو (٤٦)الف مواطن معظمهم غير جاد بعملية التسجيل الامر الذي تسبب في تأخير توزيع التصاريح على الراغبين فعليا بأداء فريضة الحج وهو ما لا يمكن استمراره هذا العام للأسباب التي تم ذكرها سابقا.



وأشارت الوزارة الى أنها ستقوم بالاستئجار للحجاج وتسديد الدفعة الاولى من قيمة الايجار هذا العام قبل صدور التصاريح بناء على التعليمات الصادرة عن الجانب السعودي.



وجددت الوزارة في بيانها دعوتها للراغبين بالتسجيل الاولي لأداء فريضة الحج لهذا الموسم 1439هـ من المواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة من الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد ولغاية الساعة العاشرة من مساء يوم 2018/1/28.



ودعت الوزارة الراغبين بالتسجيل إلى مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني للحصول على فيشة التسجيل الأولي مقابل مبلغ مائتي دينار محسوبة من قيمة التكاليف لمن تنطبق عليهم أسس اختيار الحج ومستردة لمن لم يتم اختيارهم.



كما دعت إلى الاتصال على الأرقام (065621188)/ (0795900036)/ (0797166999) ،(للحصول على مزيد من المعلومات). التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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