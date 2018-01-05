الرئيسية | محليات الخرابشة: الأردن نجح في مواجهة تحديات الطاقة

وطنا اليوم ـ عمان أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن نجح في تنفيذ الخطط الرامية لمواجهة التحديات الكبيرة والأعباء الاقتصادية الضخمة الناجمة عن التذبذب في اسعار الطاقة من جهة، والطلب المتزايد عليها من جهة أخرى.



وأشار الخرابشة في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثامن للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 'آيرينا' بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت، إلى أهمية تنمية مصادر الطاقة المتجددة والبديلة كأحد الخيارات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار وأمن التزود بالطاقة.



وقال، إن 'الطاقة المتجددة لم تعد طاقة مكلفة ولم تعد ترفاً بل أصبحت من خلال التقدم والتطور التكنولوجي منافسة بل أقل تكلفة أحياناً من الطاقات الأخرى ولا سيما في بلد مثل الأردن يعتمد على الطاقة المستوردة بنسبة 97 بالمائة'، موضحا أن المملكة تنظر إلى 'بدائل الطاقة وخاصة المتجددة منها وترشيد استخدامها كواحد من الحلول الممكنة لتسهم في خليط الطاقة الكلي وبالتالي التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي نعيشها'.



وأكد أن كلفة الطاقة المستوردة في الأردن شكلت العام الماضي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في حين بلغت هذه النسبة عام 2014، 18 بالمائة، منوها بتطوير الأردن لبيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مكنته من تطوير مشاريع طاقتي الشمس والرياح لتصل إلى 1500 ميغاوات ما ستسهمان بحوالي 20 بالمائة من الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، ما يعني نجاحا أردنيا في تحقيق الهدف المنشود بالاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة.



وأشار إلى أهمية التشريعات الأردنية المتمثلة بقانون الطاقة المتجددة للمؤسسات العامة والخاصة والمنازل والقطاعات التجارية والصناعية مثل تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية وتخفيض فاتورة الكهرباء لديها، مؤكدا أن الأردن يعول كثيرا على تطور التكنولوجيا وبخاصة أنظمة تخزين الطاقة في مواجهة المعوقات التشغيلية والتذبذب في التوليد وصولا إلى تحقيق الاستقرار في النظام الكهربائي.



وقال إن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي جولة جديدة للاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة تعد الأولى من نوعها بالمنطقة بالتزامن مع مشروع توسعة الشبكة الكهربائية (الخط الأخضر) بهدف الحد من التذبذب وتوفير الاستقرار الكهربائي على الشبكة الكهربائية وتشغيل المزيد من محطات الطاقة المتجددة.



وبين أن الأردن ينظر باهتمام إلى برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 'آيرينا'، ويأمل أن تتضمن نشاطاتها إقامة ورش عمل في الأردن بمجال تخزين الطاقة، تمهيدا لإدخال هذا المفهوم لدى المشغلين للنظام الكهربائي، بمنطقة الشرق الأوسط وللتخفيف من الأعباء الفنية التي قد تشكلها مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكات الكهربائية.



وأوضح الخرابشة أن الأردن بوصفه عضوا مؤسسا ودائما في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 'آيرينا'، يتطلع للمزيد من التعاون مع الدول الأعضاء من خلال الوكالة وسيواصل جهوده في دعم كافة المبادرات والبرامج التي تعدها الوكالة في سبيل تعزيز فرص التعاون المتوازن بين الدول الأعضاء.



وعقد وزير الطاقة والثروة المعدنية، على هامش الجمعية العامة للوكالة، مباحثات ثنائية تناولت التعاون في مجالات الطاقة، مع وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين الدكتور عبدالحسين ميرزا، إضافة الى لقاءات مع عدد من المسؤولين والمدراء في عدد من الدول الأعضاء.



وشارك باجتماع الجمعية العمومية لوكالة 'آيرينا' المندوب الدائم للأردن لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 'آيرينا' السفير الأردني بابوظبي جمعة العبادي، وعضو لجنة الطاقة بمجلس النواب النائب جمال قموه، ورئيس كتلة المبادرة النيابية بمجلس النواب النائب وفاء بني مصطفى، والقنصل بالسفارة الأردنية بأبوظبي ديانا الحديد.



وكانت الاجتماعات العالمية لطاقة المستقبل، بالعاصمة الإماراتية على مدى أسبوعين، بدأت بالملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل، ثم اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، بجانب فعاليات أخرى متعددة متصلة بشؤون الطاقة على مستوى دولي. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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