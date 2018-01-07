وزير الزراعة : لهذا السبب ....سعر صندوق البندورة سيصبح (4-5) دنانير

وطنا اليوم ـ عمان

أكد وزير الزراعة لا انهيار في القطاع الزراعي و سعر صندوق البندورة سيصبح (4-5) دنانير خلال أشهر

اكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات ان ما يتردد من معلومات متداولة عن احتمالية انهيار القطاع الزراعي في المملكة بالوقت الحالي هو امر غير صحيح على الإطلاق.

و اضاف حنيفات في تصريحات ان الحديث عن انهيار القطاع هو امر لا يحتمل التأويل ، مبيناً انه شهد نمواً بنسبة 13% في الربع الاول من العام ، و ان هنالك تذبذات بالاسعار و انهياراً طفيفاً شمل زراعة البندورة و كما شملت ايضاً البطاطا التي ارتفع ثمنها قبل حوالي شهر الى 90 قرشاً ، حيث تم توجيه المزارعين لزراعة البندورة و الاستعاضة عن الاستيراد لحماية هذا المنتج من النقص و حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار.

و بين ان تراجع اسعار البندورة جاء نتيجة ارتفاع كميات الانتاج خصوصاً انها في موسمها و ان تأثرها بانخفاض الاسعار هي مسألة وقت قصير و من ثم تعود لسعرها الطبيعي ، مشدداً على ان فتح باب تصدير البندورة لخارج الاردن سيؤدي الى ارتفاع اسعارها ، حيث من المتوقع ان يصبح سعر صندوق البندورة خلال الشهرين القادمين حوالي (4-5) دنانير ، و سيشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الاسواق.

و بحسب نشرة السوق المركزي اليوم بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى و اعلى سعر للكيلو الواحد، بلغ سعر البندورة ما بين 50-100 فلس