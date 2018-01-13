وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

ما زال رجال الوطن ، وحماته مصدر فخار للهاشميين، من منطلق أنهم الساعون - رجال الأمن - إلى حماية تراب نذروا لأجله الغالي والنفيس ، ولأنهم كابحو جماح من تسول له نفسه والتعدي على وطن شامخ بأشاوسه .

وامتدادا للانتماء الهاشمي الأصيل ، فقد قام ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بنشر تغريدة له عبر ' تويتر' ، اليوم السبت، عقب زيارته الخميس المنصرم ، إلى مديرية الأمن العام، حيث اجتمع مع مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، واطلع على أبرز الخطط والبرامج المرتبطة بتطوير وتحديث المنظومة الشرطية والأمنية بجوانبها المختلفة.

واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز قدمه اللواء الركن الفقيه حول أبرز الخطط والبرامج المستقبلية لجهاز الأمن العام الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمتواجدين على أراضي المملكة، إضافة إلى الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة وضبطها.

سمو الأمير لم يغفل ، أن يكون قريبا من مساحة المبنى الذي يعتبر شاهدا على كوادر تميّزت بالوطنية ، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، من خلال أسس تستند إلى احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وإنفاذ أحكام القانون، بكل حيادية وشفافية، ليبقى الأردن الصغير كبيرا بعزيمة أبنائه.

صورة نشرها اليوم ولي العهد - مرفقة آخر الخبر - كانت بمثابة باقة فخر واعتزاز بجنود ، حملوا لواء الوطنية ، مصافحين عزّة بلادهم ، لا ينصاعون وراء تعب ، أو كلل ، قطعوا العهد على حماية أرض أجدادهم ، فتعهّد الوطن بأن يبقوا عيونه ، وما سموه إلا شبل من عرين هاشمي ورث الافتخار بالعيون الساهرة ، وللتاريخ كلمته في هذا الشأن.