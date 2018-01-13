الرئيسية | محليات بالصور...القبض على (6) اشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة جنوب عمان والزرقاء

وطنا اليوم ـ عمان قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العامين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الاشخاص من مروجي المواد المخدرة في احدى مناطق جنوب عمان والتاكد من استمرارهم في ممارسة ذلك النشاط الجرمي ، نفذوا بالتنسيق مع قوات الدرك حملة مداهمات متزامنة على اولئك الاشخاص لالقاء القبض عليهم وما بحوزتهم من مواد مخدرة .



واضافت ادارة العلاقات العامة ان تلك المداهمات افضت لالقاء القبض على خمسة اشخاص من مروجي تلك المواد وضبط بحوزتهم جميعا على 46 كف من مادة الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة اضافة الى اربعة اسلحة نارية وكمية من العتاد الحي وتم تحويلهم جميعا الى مدعي عام محكمة امن الدولة بعد انتهاء التحقيقات معهم .



وفي محافظة الزرقاء تمكنت كوادر مكافحة المخدرات وبعد كمين ناجح من القاء القبض على مروج للمواد المخدرة (بحقه 8 طلبات امنية ) اثناء وجوده داخل مركبته وبعد ان ابدى مقاومة شديدة وحاول اطلاق النار من سلاح ناري كان بحوزته باتجاه القوة حيث تم السيطرة عليه و ضبطه والسلاح الناري وبتفتيشه والمركبة عثر على 5000 حبة مخدرة بحوزته ، وتم التوجه على الفور بعد ذلك لتفتيش منزله ليعثر هناك ايضا على 6000 حبة مخدرة وجرى تحويل القضية للقضاء .



وفي قضية اخرى تمكنت مرتبات قسم مكافحة المخدرات في محافظة العقبة من القاء القبض على شقيقين من ذوي الاسبقيات في ترويج المواد المخدرة بعد مداهمة منزلهما وبتفتيش المنزل عثر بداخله على 27 كف من مادة الحشيش المخدر و 10 الاف حبة مخدرة وكميات من مادة الكوكائين المخدرة وبوشرت التحقيقات معهما .

















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