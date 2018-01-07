الرئيسية | محليات التربية: انخفاض كبير لمخالفات التوجيهي بدورته الحالية

وطنا اليوم ـ عمان اطمأن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية سامي السلايطة اليوم السبت على سير امتحان الثانوية العامة في يومه الخامس وذلك خلال زيارة تفقدية لعدد من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم للزرقاء الأولى .



وبين السلايطة أن الامتحان سار وفق ما هو مخطط له، سواء داخل القاعات أو في البيئات المحيطة بها، مثنياً على دور المجتمع المحلي الذي أظهر تعاوناً كبيراً مع الكوادر القائمة على عقد الامتحان الأمر الذي ينم عن وعي كبير يستحق الثناء .



وأكد السلايطة أن هذه الدورة شهدت انخفاضاً ملموساً لمخالفة الطلبة لتعلميات الامتحان، مبيناً أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة لوعي الطلبة وأولياء أمورهم ونتيجة لجهود أبناء المجتمع المحلي ، بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والفنية التي اتخذتها الوزارة والأجهزة المعنية لتهيئة الظروف المناسبة أمام الطلبة لآداء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر .



كما أثنى على جهود جميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان من تربويين ومؤسسات وطنية مساندة ، وإعلاميين ، مشيراً إلى التناغم في آداء الأدوار بينها ، الأمر الذي يشير بوضوح إلى روح المسؤولية العالية التي تتمتع بها هذه الكوادر .



وكانت فرقاً ولجان اشرافية من الوزارة قد جالت على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان .



وكان الطلبة تقدموا اليوم للامتحان في الفروع الأكاديمية في مباحث : الفيزياء المستوى الثالث وعربي تخصص المستوى الثالث ومحاسبة محوسبة المستوى الثالث ، والفيزياء المستوى الثاني لتخصص لفرع التعليم الصحي ، فيما تقدم طلبة الفروع المهنية للامتحان في مباحث : الفيزياء الأساسية المستوى الثاني ، والانتاج النباتي المستوى الثالث وانتاج طعام وخدمته المستوى الثالث ، وعلوم مهنية خاصة . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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