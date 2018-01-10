الرئيسية | محليات اعلان تلفزيوني يشترط المعيار الجسدي لتوظيف ممرضة

وطنا اليوم-عمان: أثار اعلان تلفزيوني حول طلب توظيف ممرضة غضب الممرضيين والممرضات والجمعيات والجهات المختصة بالتمريض، بعد أن اختزل شروط اولوية التوظيف لحسنات المظهر مع عدم التفرغ التام للعمل.

ولم يعرف عن الأسباب الحقيقية لاشتراط المظهر الجسدي في الاعلان، حيث لا أهمية لجسد الممرضة في كفاءتها وقدراتها التمريضية.

وفي السياق ذاته طالب التجمع التمريضي من خلال منشور له على الفيس بوك نقابة الممرضين والممرضات والجمعيات المعنية بالمراة، بالتحقيق باعلان توظيف الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، و اعتبر التجمع الاعلان مسيء للمراة الاردنية عامة، والممرضة الاردنية خاصة.

واعتبر التجمع أن اختزال الاعلان معيار الكفاءة بالمعيار الجسدي، على حساب الكفاءة، في دلالة واضحة، على تشييء وتسليع المراة، و اشار التجمع في بيان له، ان مثل هذا الاعلان يعد تمييزاً صارخاً ضد المرأة على أساس الجنس، ومن شأنه اشاعة صورة نمطية ذهنية دونية للمراة، تكرس ثقافة مشوهة تمييزية ضدها، باعتبارها موضاعا جنسيا بحت، ينأى بها عن الذات الانسانية ويتجاهل قدراتها ومؤهلاتها .



وقد ظهر الاعلان على النحو التالي: مطلوب ممرضة حسنة المظهر للمشاركة ببرنامج تلفزيوني يتكلم عن الاسعافات الاولية الطارئة، ولا يشترط التفرغ الكامل .....الرجاء ارسال cv عل ايميل او التواصل مباشرة على الرقم التالي: 079******

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