شاهدوا الفيديو: نار مشتعلة تفاجىء باحثين عن الذهب بالاردن

وطنا اليوم-عمان: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبين لحظة خروج نيران من الارض اثناء قيام اشخاص بالبحث عن الذهب بالمنطقة .ووفق الناشطون ان ما شوهد بالفيديو هو رصد موجود بالمكان لمنع العابثين من استخراج الكنز الموجود .

وبحسب ما يتداول الباحثون عن الكنز والذهب ان الرصد وضع من قبل القدماء منذ مئات السنين من اجل حماية الاموال التي تدفن مع صاحبها عند وفاته لكي لايتجرأ احد على اخذها والاقتراب منها لاعتقادات تتعلق بان هذه الاموال ستبقى ملكه في الحياة الاخرة اذ يحتاج فك وازالة الرصد للحصول على الكنز الى تعاويذ وقراءات معينة.



