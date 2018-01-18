مسیرة الزرقاء تطالب بقطع العلاقات كاملة مع الإحتلال

وطنا اليوم-عمان:انطلقت مسیرة شعبیة حاشدة في محافظة الزرقاء، رافضا للقرار الأمریكي اعتبار القدس، عاصمة لكیان الصھیوني، وسط دعوات لھبة عربیة وإسلامیة انقاذا للمدینة المقدسة.

واكد المشاركون في المسیرة التي دعت إلیھا الحركة الإسلامیة والحراكات الشعبیة والشبابیة، ضرورة رفضھم للقرار الأمریكي، داعین الحكومة إلى الغاء كافة الاتفاقیات الموقعة مع دولة الاحتلال على رأسھا اتفاقیة وداي عربة واتفاقیة الغاز. ونددوا بما وصفوه التخاذل العربي والإسلامي تجاه قضیة القدس، وھي أولى أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین، مؤكدین أن الأخطار المحدقة بالمدینة تھدد كینونتھا، وھویتھا العربیة والإسلامیة.

كما استنكروا وقوف الأمم المتحدة إلى جانب القدس، حیث اعتبروه دلیلا على كذب الاحتلال وغطرستھ، إضافة إلى عدم صدق المنظمات الدولیة تجاه قضایا العرب والمسلمین العادلة.

وھتف المشاركون بشعارات تطالب الحكومة بقطع العلاقة مع دولة الاحتلال، واستدعاء السفیر الأردني من تل أبیب، ردا على مثل تلك الإجراءات التي تقوض عملیة السلام