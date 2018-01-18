تحذير من خطر الجماعات الارهابية عبر التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم-عمان:حذر منتدون في محافظة البلقاء من خطر استخدام الجماعات الارهابية مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الشباب للانضمام إليهم ونشر افكارهم الارهابية.

وقال مدير عام مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات اشرف الشنيكات، خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة نماء للتنمية وبناء القدرات بالتعاون مع جمعية نساء ضد العنف في قاعة مركز شابات علان، ان المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمغريات المادية والتربية الخاطئة هي من أهم الاسباب المؤدية لانضمام الشباب الاردني إلى الجماعات الارهابية.

وبين الشنيكات ان الجماعات الارهابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لغايات التشويش والخداع والحملات المغرضة لزعزعة الاستقرار في البلدان من خلال التخويف والترويع المتمثل بنشر عملياتهم الارهابية لقتل الروح المعنوية والانهيار النفسي للحكومات والشعوب المستهدفة لتقوم بالتغلغل فيها وتدميرها.

واكد ان اللحمة الوطنية الاردنية والتوحد خلف القيادة الهاشمية للملك عبدالله الثاني اضافة للدور الكبير للاجهزة الامنية شكل حصنا منيعا في حماية وطننا من خطر هذه الجماعات وهو ما يستلزم زيادة التكاثف الوطني الشعبي والرسمي ومواصلة محاربة هذه الجماعات .

وقالت رئيسة جمعية نساء ضد العنف خلود خريس ان التكنولوجيا اصبحت تحتل جزءا كبيرا من وقتنا بسبب الانتشار الكبير لها والاقبال الشديد من قبل افراد المجتمع على استخدامها عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي شكلت هدفا لهذه العصابات للتسلل من خلالها للمواطنين وخاصة فئة الشباب لاستدراجهم واستقطابهم للانضمام لهم او للترويج لافكارهم الاجرامية والتي تتناقض مع كافة الديانات السماوية، مشيدة بالعملية الامنية الاخيرة والتي تم خلالها احباط المخططات الارهابية للتنظيمات الارهابية.

وبينت خريس سلبيات الاستخدام المفرط للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تتمثل في الادمان عليها وقضاء الساعات الطويلة بمتابعتها مما ينعكس على صحة الشباب وتسبب الارهاق والتعب والارق الليلي بالاضافة لفقدان العلاقات الاجتماعية مع بقية افراد الاسرة والمحيط الاجتماعي، مشيرة الى ان الاستخدام السلبي لمواقع الواصل الاجتماعي للشباب والفتيات يسهم في تدني التحصيل الدراسي وحدوث مشاكل عائلية مستشهدة بالعديد من حالات الطلاق بسبب هذه المواقع.

وبينت رئيسة مركز شابات علان هند معادات ان المركز وضمن خطته للعام الحالي 2018 سيعمل على تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية في مختلف الجوانب الحياتية للفتيات والمجتمع المحلي في اطار الدور الهام لوزارة الشباب ومديرية شباب البلقاء في التحصين المجتمعي.