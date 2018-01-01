75 دينارًا رسم إصدار الجواز المستعجل

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر حكومي عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقاضي مبلغ (25) دينارا اضافة على رسوم جواز السفر البالغة (50) دينارا، كرسم إضافي اختياري مقابل خدمة إصدار جوازات سفر مستعجلة.

وبحسب المصدر فإن هذه الخدمة ستقتصر خلال الفترة الحالية على مكتب دائرة الأحوال المدنية في طبربور «المركز» وفي المطار، ليصار للتوسع بها مستقبلا لتشمل كافة مكاتب الدائرة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أطلقت خدمة اصدار جوازات سفر مستعجلة خلال مدة تقل عن نصف ساعة مقابل رسم اضافي 25 دينارا، اضافة الى رسوم الاصدار البالغة (50) دينارا، ليصل رسم المستعجل الى (75) دينارا.

وبين المصدر أن هذه الخدمة مقتصرة على اصدار جوازات السفر فقط، ولن تشمل الوثائق المدنية الأخرى التي تصدر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

إلى ذلك، استحدثت دائرة الأحوال المدنية والجوازات مكتبا خاصا لإصدار الجوازات المستعجلة بالدائرة الرئيسية في طبربور، حيث ستنحصر خدماته باصدار الجوازات المستعجلة.