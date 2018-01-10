بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ دائرة الحج والعمرة عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لها الموسم 1439هـ للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من خلال الموقع الالكتروني للدائرة (http://hajj.gov.jo) من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 14/1/2018م ولغاية الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 28/1/2018م .

ودعت الوزارة في بيان لها على الراغبين بالتسجيل مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني للحصول على فيشة التسجيل الأولي مقابل مبلغ مائتي دينار محسوبة من قيمة التكاليف لمن تنطبق عليهم أسس اختيار الحج ومسترده لمن لم يتم اختيارهم ولمزيد من المعلومات الاتصال على الارقام التالية(065621188)/(0795900036) /(0797166999).