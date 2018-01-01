البصمة الإلكترونية وسيلة لضبط دوام الحكام الإداريين بالأردن

وطنا اليوم-عمان:عمم وزير الداخلية غالب الزعبي على الحكام الإداريين في الوزارة من رتبة متصرف ومدراء الأقضية ضرورة الالتزام بـ "البصمة " وقت الحضور إلى الدوام ووقت المغادرة وانتهاء الدوام.

واستثنى قرار الوزير الزعبي الحكام الإداريين الذين يشغلون منصب "مدراء" في المديريات المختلفة وذلك اعتبارا من يوم أول أمس.

وجاء القرار على خلفية تقرير داخلي حط على مكتب الوزير يؤشر إلى خلل كبير في دوام الحكام الإداريين (متصرفين ومدراء أقضية) في عدد من المديريات، ما يشل العمل داخل تلك المديريات ويؤخر الخدمة العامة للمواطنين، وأن ذلك بسبب عدم شمولهم بالتوقيع "البصمة " في وقت سابق من إصدار قرار يقضي بضرورة ضبط عملية الدوام في الوزارة.

وبحسب التقرير، فإن عددًا من مديريات الوزارة خلت من مدراء ومساعدين في آن واحد وعلى فترات متباعدة ما عطل إنجاز معاملات رسمية وشعبية.

وبنفس الوقت وصلت عدة شكاوى من مراجعين ومتلقي خدمة، لعدد من المديريات التي هي على تماس مباشر مع المواطنين تفيد بتأخر إنجاز معاملاتهم بسبب عدم وجود مدراء أو مساعدين وهو ما تطابق مع التقرير الداخلي للوزارة.