لقاء الطراونة بالنواب .. اجتماع لتثبيت المنصب ام عودة للاضواء

وطنا اليوم-عمان:حظيت عودة لقاءات رئيس الديوان الملكي الاردني الدكتور فايز الطراونة بالقواعد الشعبية والنيابية باهتمام من قوى سياسية كانت تراهن على تكهنات برحيله من القصر

ووفق مصادر نيابية حضرت اللقاء من اعضاء كتلة الحداثة والتنمية النيابية في منزل النائب الاول خميس عطية بحضور امين عام الديوان يوسف العيسوي ومدير ادارة الشؤون السياسية في الديوان منار الدباس ان الشأن الداخلي سيطر على اللقاء وركزوا على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة الهاشمية في ظل الظروف الإقليمية التي تواجهها المملكة على المستوى الداخلي والخارجي وتكثيف القاءات النيابية مع القصر للتخفيف من حجم التحديات التي تواجههم فيما اكد الطراونة ان هذه اللقاءات تأتي تنفيذا لتوجيهات ملكية بتوسيع النقاش الوطني وحوارات معمقة .

ويبدو ان اللقاء جاء بعد تكهنات بمغادرة الطراونة منصبه مع رحلة للعلاج سيقضيها في المانيا ليسارع الطراونة بتأخير الاجازة نظرا لارتباطه ببرنامج داخلي مع جلالة الملك فيما تساءلت قوى سياسية عن غياب الحديث عن الاوراق النقاشية الملكية في حديث يقوده رئيس الديوان الملكي وهو ينقل ما يدور في اذهان الملك فيما كان لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية الذي وجه رسالة بليغة لمؤسسات الدولة ان الاوراق النقاشية التي قدمها لم يرى أي تطبيق منها على ارض الواقع ولم تتعاطى معها مؤسسات الدولة .

ويبدو ان الحديث عن الاوراق النقاشية يقلق التيار المحافظ كونها تتضمن التحول للدولة المدنية وهذا يتعارض مع مشروعهم .