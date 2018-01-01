الرئيسية | محليات قرار أردني بتسليم مسؤول عراقي سابق لبغداد

وطنا اليوم-عمان : أعلنت هيئة النزاهة العراقية ، الخميس، عن صدور قرار اردني بتسليم الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع زياد القطان للسلطات العراقية.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها الخميس إن "دائرة الاسترداد افادت بصدور قرار أردني بتسليم المدان زياد القطان الأمين العامِّ الأسبق في وزارة الدفاع إلى السلطات العراقيَّة"، مبينة أن "الدائرة وجهاتٌ وطنيَّةٌ أخرى تعمل على استرداد المُدان بأقرب وقتٍ مُمكن".

ودعت النزاهة الى "مضاعفة الجهود لاسترداد المُدانين الهاربين والأموال التي استحوذوا عليها بدون وجه حقٍّ".

يشار الى ان المدان الهارب زياد القطان مطلوب للقضاء العراقي على ذمة العديد من القضايا وقد صدر بحقه أحكام غيابية عديدة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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