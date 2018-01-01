مسؤولون اميركيون يحذرون ترامب من الاضرار بالأردن

وطنا اليوم-عمان:حذر مسؤولون اميركيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تطبيق التهديدات بقطع الدعم المالي الأميركي لمنظمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " ، لما سيلحقه القرار من ضرر باللاجئين وبحليف الولايات المتحدة "الأردن" .

وبينت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن بعض المسؤولين الأميركيين في إدارة ترامب لا يوافقون على تنفيذ التهديدات التي كان كلّ من ترامب ومندوبة اميركا في الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أطلقاها بقطع الدعم المالي الأميركي للاجئين الفلسطينيين.

وبينت ان 4 مسؤولين شاركوا في نقاش مع ترامب وهايلي حول الامر ، حيث تسعى هيلي إلى وقف كاملٍ للتمويل الأميركي لوكالة الأونروا ردّاً على رفض السلطة الفلسطينية اعلان ترامب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل في 6 كانون الأول الماضي.

وبينت ان هناك توافقا بين هايلي وترامب في هذا الشأن ، فترامب سئم من انتقاد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ومن ثم طلب المال منها ، وهايلي تشاطره هذا الرأي.

وأوضحت ان هذا الموقف تسبب برد فعل عنيف من قبل مسؤولين يعملون في وكالات تتعامل مع الأونروا واللاجئين وحلفاء واشنطن، بمن فيهم الأردن.

وقال أحد المسؤولين للصحيفة : هايلي تصرفت بحسن نيّة، لكن تأثيرات مثل هذا القرار بالغة ، واذا اتخذ فعلاً فسوف يضرّ باللاجئين وبحليف اميركا في المنقطة "الأردن" . وبحسب الصحيفة فان 3 مسؤولين أكّدوا ان اجتماعا عقد في الخامس من الشهر الحالي في واشنطن ، وشهد جدالا بين ممثلي وزارتَيْ الخارجية والدفاع الذين أكدوا على ضرورة الإبقاء على تمويل الأونروا ، او التمويل الجزئي على الأقل، في حين تصر هايلي على أنه لا يجب إعطاء أية أموال للوكالة.

ويوافق هايلي بالرأي كل من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وصهر ترامب جاريد كوشنير ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر ، بالإضافة الى ترامب.

لكن وبحسب الصحيفة ، فان القرار النهائي بهذا الملف يعود إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي لم يحسم رأيه بعد، بانتظار الاجتماع المقبل الذي يجب أن يحسم النزاع الداخلي في الإدارة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله ان الإدارة تبحث مجموعة من الخيارات، التي ستأخذ بعين الاعتبار عملية السلام والعواقب الإنسانية والأمن القومي الأميركي.

وبينت المتحدث ان من بين الخيارات المطروحة تقديم تمويل جزئي، والطلب من الآخرين، كالسعودية، تسديد فاتورة واشنطن.