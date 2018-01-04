بالفيديو .. ناشطون يزعمون ظهور المسيح في سماء نهر الأردن

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر غيوما في السماء، متشكلة بشكل مثير.

وزعم ناشطون أن الغيوم تشكلت على هيئة "السيد المسيح" عليه السلام، وفقا لفيديو التقط من الجانب الإسرائيلي لنهر الأردن.

بدورها، شككت مرجعيات مسيحية أردنية بصحة الفيديو المتداول، إذ قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأب رفعت بدر، إن الحكم على الفيديو كان متسرعا.

وقال إنه لم يُسجَّل مرة واحدة في التاريخ ظهور جماعي، بينما حصلت ظهورات للمسيح والعذراء مريم على أشخاص محدّدين، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.

ونوه بدر إلى أن "الكنيسة الكاثوليكية تتأنى كثيرا في الحكم على أي ظواهر أو معجزات مزعومة، نظرا إلى كثرتها في زمننا المعاصر، وإلى إمكانية التلاعب المرئي والصوتي".

فيما قال كاهن رعية الكرك للروم الأرثوذكس، فادي هَلَسا، إن "الفيديو مفبرك وغير صحيح، لسبب بسيط جدا هو أن لا هدف لظهور مماثل".







