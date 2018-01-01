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قريبا جداَ .. ايصال جوازات السفر الى منازل الأردنيين
وطنا اليوم-عمان: كشف مصدر مسؤول في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن توجه الدائرة لاستحداث خدمة ايصال جوازات السفر الى منازل المواطنين .
ولفت المصدر الى أن الدائرة أطلقت حديثا خدمة اصدار جوازات السفر المستعجلة من خلال مكتب خاص لذلك في الدائرة الرئيسية بطبربور ، وذلك لتحقيق العدالة والمواساة بين الجميع بلا استثناء بعد أن كانت تلك الخدمة مقتصرة على الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين .
وأوضح المصدر أن خدمة جوازات السفر المستعجلة طبقت مقابل الرسوم الإضافية في أميركا وعدد من دول أوروبا ، كما أن المملكة العربية السعودية استعانت بالخبرات الأردنية لاستحداث وتطبيق تلك الخدمة.
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