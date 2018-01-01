قريبا جداَ .. ايصال جوازات السفر الى منازل الأردنيين

وطنا اليوم-عمان: كشف مصدر مسؤول في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن توجه الدائرة لاستحداث خدمة ايصال جوازات السفر الى منازل المواطنين .

وقال المصدر: أن الدائرة تجري دراسات حاليا حول ذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، متوقعا أن ترى تلك الخدمة النور خلال العام الحالي ، بحيث يقوم المواطن بتعبئة طلب جواز السفر الكترونيا ، ليصار الى ايصاله للمنزل عبر البريد.

ولفت المصدر الى أن الدائرة أطلقت حديثا خدمة اصدار جوازات السفر المستعجلة من خلال مكتب خاص لذلك في الدائرة الرئيسية بطبربور ، وذلك لتحقيق العدالة والمواساة بين الجميع بلا استثناء بعد أن كانت تلك الخدمة مقتصرة على الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين .

وأوضح المصدر أن خدمة جوازات السفر المستعجلة طبقت مقابل الرسوم الإضافية في أميركا وعدد من دول أوروبا ، كما أن المملكة العربية السعودية استعانت بالخبرات الأردنية لاستحداث وتطبيق تلك الخدمة.

وبيّن المصدر أن المواطن يقوم بدفع 25 دينارا بدلا عن تلك الخدمة زيادة على الرسوم الأصلية المقررة والبالغ قدرها 50 دينارا .

ونوه المصدر الى أن هذه الخدمة تشهد اقبالا شديدا من قبل المواطنين الذين تضطرهم الظروف للاستعجال بإصدار جواز السفر ، مضيفا أنه سيتم تعميم تلك الخدمة في العقبة ، والمعابر الجوية والبرية .