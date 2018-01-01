 وطنا نيوز -ما هو سر العرض المغري الذي قدمه روحاني للملك
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ما هو سر العرض المغري الذي قدمه روحاني للملك
التاريخ : 11-01-2018 01:16:59 المشاهدات: 2627

وطنا اليوم-عمان: نقلت صحيفة الراي اليوم عن  مصادر تركية سياسية قولها ان "عرض مغري” بالتعاون في الاقليم والمنطقة قدمه الرئيس الايراني حسن روحاني للملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس مقابل ضمانات بالتعاون الامني والسياسي والاقتصادي .

وتابعت الصحيفة القول : ويبدو ان هذا العرض قدم على هامش لقاءات خاطفة وسريعة على هامش قمة إسطنبول الاسلامية بخصوص مدينة القدس.
وابلغ الرئيس الايراني الزعيمين الاردني والفلسطيني بان بلاده مستعدة لتقديم كل انواع الدعم لهما في حال بناء تعاون إستراتيجي.
واضافت : ويبدو ان هذه اللقاءات لم يكشف عن مضمونها حسب المصدر التركي حيث ابلغ روحاني بان طهران جاهزة لإطلاق علاقات قوية جدا مع عباس والملك عبدالله الثاني في أي وقت يقرران فيه بان مصالح بلديهما تتطلب الإنسحاب من المحور السعودي مقابل ما اسماه ب”دعم مفتوح وفي كل المجالات”.
وزعمت نقلا عن مصدر  بان العرض الايراني تضمن تعاون اقتصادي وتنسيق امني على مستوى المنطقة ومواجهة الضغط الاسرائيلي اضافة لتعاون في المجال الاستثماري.
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