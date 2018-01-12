تعيينات في وزارة الشباب تثير الجدل على مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة الشباب أنه لا علاقة لوزير الشباب حديثة الخريشة بالتعيينات الأخيرة في الوزارة، وذلك ردا على اتهامات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن ما يقارب نصف المعينين في وزارة الشباب مؤخرا تقع ضمن دائرة الوزير الخريشة الانتخابية.

وقال مدير الإعلام في وزارة الشباب الزميل عمر العزام: إن الاتهامات التي أطلقت ضد الوزير باطلة، وذلك بسبب أن التعيينات في القطاع العام يتولاها ديوان الخدمة المدنية وفق الأسس والأنظمة والتعليمات النافذة.

وأضاف العزام، منذ نحو 3 سنوات ربطت الحكومة كافة التعيينات بكافة فئاتها بديوان الخدمة المدنية، ولا علاقة للوزراء والأمناء العامين وكبار الموظفين بأي وظيفة مهما قل أو على شأنها.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقات ساخرة من قائمة تعيينات لدى وزارة الشباب صادرة عن ديوان الخدمة المدنية، من إصلاح القطاع العام والشفافية والعدالة، حيث وصف بعضهم بأن قوائم التعيينات في "مزرعة معالي الوزير".