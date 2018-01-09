الرئيسية | محليات ﻿تساؤلات في الأردن : لماذا يرتفع سعر الخبز الصغير عن الكبير

وطنا اليوم-عمان: عقب اعلان الحكومة سعر خبز الكماج الكبير بـ 32 قرشاً للكيلو، وخبز الكماج الصغير بـ40 قرشاً، و سعر كيلو الطابون المشروح أو الوردة أو المنقوش بـ 35 قرشاً' .

تسائل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ارتفاع سعر خبز الكماج الصغير مقارنة مع سعر خبز الكماج الكبير ، خاصة ان الفارق اصبح اكبر من قبل بعد رفع الدعم عن الخبز .

بدوره نقل احد المصادر السؤال الى نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي الذي اكد ان تكلفة انتاج الخبز الصغير عالية جداً مقارنة مع الخبز الكبير .

واشار ان تكلفة الخبز الصغير تصل الى ثلاثة اضعاف الخبز الكبير مابين اثمان محروقات وعمالة ، مشيراً ان بعض اصحاب المخابز يقومون بتحسين عجنة الخبز الصغير بإضافة السكر والحليب .

ولفت الحموي ان هذه التصريحات اجريت عليها دراسة سابقة بالعام 1996 بإشراف 6 جهات مستقلة .

وفي نهاية حديثه اكد الحموي ان المواطن يستطيع ان يختار نوعية الخبز التي تناسبه ، وهو غير مجبر على شراء الخبز الصغير ، في حال كان يريد توفير فارق الثمن . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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