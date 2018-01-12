الرئيسية | محليات الملك: نصحنا امريكا ولم تأخذ بها وللعرب اولويات متباينة

وطنا اليوم-عمان: أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الاردن والدول العربية تقدمت بالنصح لامريكا الا انها لم تأخذ بالنصيحة، مشيرا الى ان الدول العربية لها أولويات واستراتيجيات متباينة.

وقال جلالته خلال لقائه عددا من المتقاعدين العسكريين وشخصيات من محافظة اربد في منزل اللواء المتقاعد ثلاج ذيابات، بحضور ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله، اليوم الاربعاء، بحسب الحضور، إن 'أكبر تحد لنا في المنطقة هو القضية الفلسطينية ومستقبل القدس'.

واعرب جلالته عن اسفه للوضع الراهن، بقوله، 'للأسف نجد أنفسنا في الوضع الذي نحن عليه'، مشيرا الى انه بالنسبة للأردن فمصالحنا فوق كل شيء وسنعمل في جوارنا على هذا الأساس.

وبين جلالة الملك عبدالله بن الحسين، انه طوال الخدمة في الجيش العربي، والذي خدم بها، الى جانب الكثير من الحضور، كانت القدس عنوان الشهادة والبطولة.

وقال حاضرون للقاء، إن جلالة الملك أكد ان القضية الفلسطينية ليست مشكلة الأردن وفلسطين فقط، وانما مسؤولية المجتمع الدولي كاملا، ولابد ان نتحمل مسؤوليتنا منها. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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