الحموي :كل مشترٍ للخبز يدفع قرشين ثمن الكيس

وطنا اليوم-عمان: أكد نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي أن سعر تغليف كيلو الخبز لا يدخل بالتسعيرة التي حددتها الحكومة.

وقال الحموي إن سعر تغليف الخبز يبلغ في حده الاعلى قرشين يتم خصمها من سعر الكمية المشتراة، موضحاً أن سعر التغليف يخصم من الثمن مباشرة.

وبين أن للمواطن حرية الإختيار في دفع سعر التغليف ضمن نطاق الكيلو او خارجه، أو من الممكن أن يقوم بشراء الخبز دون تغليف، او بإحضار تغليف خاص به.

وأضاف الحموي أن سعر الاكياس الصغيرة لا يتجاوز قرشا واحداً ،فيما يبلغ سعر الاكياس الكبيرة التي تتسع لاكثر من كيلو قرشين، مؤكداً أن هذا القرار تم تطبيقه منذ ستينيات القرن الماضي.

ويشكو مبتاعون من ان البائعين يرفضون وضع كمية كبيرة من الخبز ب "كيس" واحد ويصرون على وضع الخبز ب "كيسين" ما يعني أن الخصم من ثمن التغليف يتضاعف، فيما يرى مواطنون ان هنالك مبالغة في ثمن الكيس.

كما أن أعداداً كبيرة من المواطنين لا علم لهم بهذا الخصم أثناء الشراء، فيما يقول تجار لهم بان هذا منصوص عليه بنصوص خاصة بوزارة الصناعة إذ ان العبوة غير مشمولة بسعر الخبز.

وفيما يخص كمية الإستهلاك اليومية للخبز، أوضح أن المملكة تستهلك 2000 طن من الطحين يومياً، حيث تتجاوز كمية الخبز المنتجة يومياً 2500 طن من الخبز.

وأيد الحموي قرار الحكومة برفع الدعم غن الخبز، مؤكداً أن مثل هذا القرار سيعمل على وقف الهدر في هذا القطاع الذي يمس المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على أن النقابة وجهت اصحاب المخابز لمراعاة امور المواطن.