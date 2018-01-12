جدل واسع بعد اضافة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:اثار اضافة بند (فرق أسعار الوقود) جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اضافة بند جديد على فاتورة الكهرباء.

وردا على استفسارات قالت الأمين العام لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادين المهندسة وجدان الربضي ، ان هذا البند موجود منذ عام 2010 ، لكنه لم يكن يوضع على الفاتورة.

وبينت ان المقصود في هذا البند هو الفرق في كلفة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء.

وأوضحت ان هذا البند وضع الفاتورة منذ شهر 1/2017، وكانت قيمته صفر، ولم يفعل الا مؤخرا.

وأوضحت ان قيمة هذا البند تعتمد على استهلاك المواطن للكهرباء، وهي 4 فلسات عن كل كيلو وات كهرباء مستهلكة .

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قالت في بداية شهر 12/2017 ان معدل أسعار نفط خام برنت للأشهر (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني) من العام الماضي (2017) سجل ارتفاعا ملحوظا وبلغ حوالي 67ر58 دولار للبرميل متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل.

وأشارت الهيئة الى أن مجلس المفوضين راجع حسابات هذا البند، وقرّر بأن قيمة بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر كانون الأول (12) بمقدار (4) فلسات على كل كيلو وات.