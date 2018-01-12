السعودية توافق على طلب أردني بخصوص التأشيرات

وطنا اليوم-عمان:بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال زيارته الأخيرة والوفد المرافق له للمملكة العربية السعودية ترتيبات موسم الحج 1439هـ.

وعقد عربيات سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، ومن بينها الاجتماع الرئيسي الذي جمعه بوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن والجهات المختصة، حيث تبادلا وجهات النظر فيما يخص تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومبدأ الاستطاعة الشرعية في الحج، حيث توافق الجانبان على أهمية تحقيق مبدأ الاستطاعة الشرعية.

وبين الوزير عربيات، ان نظام الحج الجديد عالج موضوع الاستطاعة بما يحقق المصلحة الشرعية في هذا المجال، وفيما يتعلق بموضوع البصمة ابدى الوزير السعودي تجاوبا كبيرا مع الوفد الأردني، وأوعز بدراسة البدائل الممكنة للتسهيل على المواطنين الأردنيين.

وطالب عربيات بزيادة التأشيرات الممنوحة للسائقين الأردنيين لضمان سلامة الحجاج على الطرق، وزيادة عدد تأشيرات الإداريين الممنوحة للشركات.

ووافق الوزير السعودي على الطلب الأردني والمتعلق بتعديل موعد انتهاء تأشيرة عـدة زيـــارات لتصبح الى نهاية ذو القعدة بدلا من 25 ذو القعدة، وثمن الوزير عربيات الجهود المقدمة من المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وخلال الزيارة التقى عربيات والوفد المرافق برئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية عباس قطان، حيث طالب بتغيير موقع الحجاج الأردنيين في مشعر منى بحيث يكون اقرب للجمرات، وتم الطلب بدراسة تحويل مخيمات الحجاج في جبل عرفات الى مخيمات "vip" وزيادة مساحة المخيم وتزويد الخيام بجميع الخدمات التي تحقق الراحة للحجاج وضمن الكلفة المعقولة، كما طالب بإدخال خدمة قطار المشاعر لحجاج المملكة الاردنية، حيث وعد رئيس المؤسسة السعودية بدراسة هذه الطلبات وتنفيذها ما امكن ذلك.

واشتملت الزيارة على عقد اجتماع مع النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة وتم التطرق الى آلية تطوير الخدمات المقدمة للحجاج في مجال النقل من المطار الى السكن ومن السكن في مكة الى المشاعر، وتم الاتفاق على أن يكون النقل بحافلات حديثه لا يزيد عمرها التشغيلي عن خمس سنوات وإدخال خدمات النقل بالسيارات الصغيرة لحجاج الجو لضمان عدم انتظارهم في المطار لساعات طويلة.

والتقى عربيات بمكتب الوكلاء الموحد ورئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء وتم توقيع مذكرات تفاهم لتقديم الخدمات لحجاج المملكة.