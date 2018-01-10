الجمارك تحبط تهريب مستحضرات طبية وإناث اغنام وعدد يدوية

وطنا اليوم-عمان:تمكنت كوادر جمرك العمري من إحباط عدة محاولات تهريب نوعية في الأسبوع الماضي من خلال المتابعة المكثفة والتفتيش الدقيق والحس الأمني الذي يتمتع به كوادر المركز وكافة الأجهزة الأمنية والدوائر العاملة في الحدود.

فقد تم أحباط تهريب مستحضرات طبية للعناية بالبشرة منتهية الصلاحية بعدد (36382) علب وأطقم مختلفة، بعد أن تم التصريح بأنها مرتجعة من قبل إحدى الدول المجاورة، وبعد طلب الوثائق الحقيقية للبضاعة ومطابقتها مع المحتويات ومعاينتها معاينة فعلياً تبين أنها منتهية الصلاحية، حيث تم تنظيم مذكرة أصولية وتم تحويل المذكرة مع المواد المضبوطة للمندوبين المختصين في مؤسسة الغذاء والدواء لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول.

كما تمكنت كوادر المركز من إحباط تهريب كمية كبيرة من العدد اليدوية لدى محاولة إدخالها إلى المملكة بعد أن كان قد تم إعادة تصديرها خارج البلاد في وقت سابق بسبب رفضها من قبل مؤسسة المواصفات و المقاييس.

ومن جانب آخر ضبطت كوادر جمرك العمري إناث أغنام حية بعدد (190) رأس بعد أن تم التصريح عنها بأنها ذكور، علماً بأن تعليمات وزارة الزراعة تحظر تصدير إناث الأغنام؛ حفاظاً على الثروة الحيوانية، حيث تم تنظيم مذكرة أصولية وتحويلها مع المضبوطات للمندوبين المختصين في وزارة الزراعة لإجراء اللازم، كما استوفيت الغرامات المتحققة بواقع (17775) ديناراً.

وأشاد مدير جمرك العمري عقيد جمارك سالم الشلول بمدى كفاءة واحترافية كوادر الجمارك العاملين في المركز، مؤكداً أن هذه الجهود والإنجازات الكبيرة في مجال ضبط عمليات التهريب تأتي في ظل سعي دائرة الجمارك لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله؛ حماية للمجتمع من أخطاره وآثاره المدمرة، وامتثالاً لرؤى وتطلعات سيد البلاد وتوجيهات عطوفة مدير عام دائرة الجمارك بهذا الخصوص بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لدائرة الجمارك الأردنية.