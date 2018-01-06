رجل سير على دوار صويلح يتوعد سائقي المركبات بطريقة غريبه

وطنا اليوم-عمان: أثارت تصرفات احد رجال السير مساء اليوم ، على دوار صويلح بالعاصمة عمان ، تساؤلات مواطنين كثر . وبحسب شهود عيان، فان رجل السير غضب وتوعد وهدد كل من يطلق "زامور".

ووفق الشهود ذاتهم فإن خط السير الذي قام رجل السير بمنع مروره تجاوز نحو 20 دقيقة.

رجل السير اياه، يسأل سائقي المركبات بطريقة غريبة :"انته اللي بتزمر؟"، متوعدا اياه بالتحويل الى المتصرف ، الى ان وصل به الى تهديد المركبات بالوقوف طوال اليوم، وقال لهم بالحرف الواحد :"خليكوا واقفين فيه موكب ملكي جاي بالطريق"، في طريقة تنم عن استهتار رجل السير بالمواطنين .