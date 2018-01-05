الرئيسية | محليات إنتهاء المهلة الممنوحة للمطاعم السياحية التي تقدم الارجيلة

وطنا اليوم-عمان: أعلن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب إنتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت السياحية التي تقدم الارجيلة لتصويب أوضاعها وفقا للاشتراطات التي وضعتها الوزارة.

وقال الدكتور الشياب في بيان أصدره المركز الاعلامي للوزارة اليوم الثلاثاء أن المنشآت السياحية كانت قد منحت مهلة حتى تاريخ 31/12/2017 لتصويب أوضاعها وفقا للاشتراطات الصحية الخاصة بأماكن تقديم الارجيلة والتدخين وأن هذه المهلة قد إنتهت.



وأضاف أن الوزارة ستنفذ حملة واسعة النطاق وشاملة للرقابة على هذه المنشآت للوقوف على مدى إلتزامها وتطبيقها للاشتراطات المطلوبة والتي كانت قد عممت عليها من قبل الوزارة.

وأكد الدكتور الشياب أن الوزارة لن تتهاون إزاء أي منشأة سياحية مخالفة للاشتراطات وقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته .

وأشار الى أنه حال وجود أي مخالفة فيصار الى تحويل المخالفين الى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم .

وقالت مديرة التوعية والاعلام الصحي في الوزارة الدكتورة فاطمة خليفة ان الاشتراطات تتضمن الحصول على ترخيص مسبق لتقديم الارجيلة وفصل اماكن المدخنين عن غير المدخنين حسب التقسيمات ونسب المساحات المذكورة في الاشتراطات ، ووضع اشارات دالة على عدم السماح لمن هم دون 18 عاما من دخول منطقة التدخين ، ووضع اشارات دالة على الاماكن المخصصة للمدخنين والاماكن المخصصة لغير المدخنين في مكان واضح ، توفير نظام خاص بالتهوية والفلترة عالي الجودة ضمن مواصفات حددتها الوزارة .

وتتضمن الاشتراطات كذلك التزام المسؤول عن المنشأة بتطبيق هذه الاشتراطات تحت طائلة المساءلة القانونية . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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