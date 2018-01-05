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تحذير من فرض ضرائب جديدة على الخضار والفواكة
وطنا اليوم-عمان: حذر نقيب قطاع تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد ان فرض ضرائب على الخضار والفواكه الوطنية أو على مدخلات القطاع الزراعي والتي ستتسبب بإلحاق ضرر كبير بالمزارعين وترفع تكاليف الإنتاج عليهم قائلاً أن أي رفع للضرائب على القطاع الزراعي المحلي او المستورد سيعود بشكل مباشر ورئيسي على المواطنين ويتسبب بحرمان العديد من الأسر من تلبية ابسط احتياجاتها.
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