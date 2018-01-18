 وطنا نيوز -بعد الخبز .. الحكومة تتجه لرفع أجور النقل العام
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بعد الخبز .. الحكومة تتجه لرفع أجور النقل العام
التاريخ : 09-01-2018 05:51:46 المشاهدات: 222

وطنا اليوم-عمان: : تتجه الحكومة، إلى رفع أجور النقل العام، بما فيها تعرفة التاكسي، نهاية الشهر الحالي، حسب مصدار متطابقة.
 وقالت المصادر إن هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ما زالت تجري دراسة على نسبة رفع الأجور.
وأوضحت أن الزيادة ستشمل التعرفة الكيلو مترية لعدادات التاكسي، إضافة إلى تعرفة الانتظار.
وكانت "هيئة النقل"، بدأت الدراسة على تعديل أجور النقل، في أيلول من العام 2017، حسبما ذكرت مصادروقتها.
وتراعي هذه الدراسة، التي تجريها لجنة خاصة بالهيئة، الاختلاف في الكلف التشغيلية، لوسائط النقل العام.
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