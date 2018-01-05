الملك يبحث مع السيسي التطورات الإقليمية الراهنة

وطنا اليوم-عمان:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس.

وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لحماية حقوق الفلسطينيين؛ مسلمين ومسيحيين في مدينة القدس، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الزعيمان، خلال الاتصال، على استمرار التنسيق والتشاور وبما يسهم في خدمة القضايا العربية.