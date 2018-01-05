الرئيسية | محليات 23 مخالفة في اليوم الأول للتوجيهي وبدء التصحيح الأربعاء

وطنا اليوم-عمان:سجلت لجان امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) في اليوم الاول للامتحان في دورته الشتوية الحالية 23 مخالفة، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد الذي أشار الى بدء التصحيح بعد غد الأربعاء. وبين الجلاد ان الحالات المسجلة جاءت نتيجة لمخالفة التعليمات الناظمة للامتحان من قبل بعض الطلبة.

وعزا الجلاد في تصريح لبترا اليوم الاثنين، هذا الانخفاض الكبير والملموس للمخالفات نتيجة للإجراءات المتميزة التي اتخذتها الوزارة، وتجسدت كذلك بمستوى الاستعداد الجيد للطلبة والتزامهم بالتعليمات الناظمة للامتحان، مشيرا إلى دور وسائل الإعلام بالتوعية بتعليمات الامتحان ووعي أولياء الأمور والمجتمع المحلي.

واكد حرص الوزارة على الاستمرار في تعزيز الثقة بامتحان "التوجيهي" من خلال الالتزام بتنفيذ إجراءاته و بما يضمن مأسسة ثقافة راسخة لدى الجميع بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، والشفافية في أداء الوزارة خلال تنفيذ الامتحان.

وثمن الجلاد الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر وزارة التربية والتعليم من رؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفنية، وتعاون المؤسسات الوطنية المساندة للوزارة والمواطنين في ضبط الامتحان.



وبين ان عملية تصحيح دفاتر اجابات الطلبة في الامتحان ستبدأ يوم بعد غد الأربعاء في 87 مركزا خصصتها الوزارة لهذه الغاية في شمال ووسط وجنوب المملكة.

وقال ان غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة تتابع بشكل فوري جميع الملاحظات الواردة لها وتعمل على معالجتها بشكل ايجابي.

وكان طلبة الثانوية العامة قد واصلوا اليوم التقدم للامتحان في يومه الثاني، حيث تقدم طلبة الدراسة الخاصة غير المستكملين لمتطلبات النجاح للامتحانات في المباحث المقررة على جدوله.

وامتحن طلبة الفروع الأكاديمية في مبحث الرياضيات المستوى الرابع وطلبة الفروع المهنية رياضيات (صناعي)، وصناعات زراعية المستوى الثالث لطلبة الزراعي، ورياضيات إضافية لطلبة الفندقي والسياحي، وطلبة الاقتصاد المنزلي في مبحث الادارة والسلامة المهنية المستوى الثاني.

واثمرت جهود الوزارة منذ بدء الامتحان عن سير مجرياته بكل يسر وسهولة وهدوء في القاعات ومحيطها. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر