الرئيسية | محليات الملك: من لا يستطيع قيادة مؤسسته عليه بالاستقالة

وطنا اليوم-عمان:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورؤساء اللجان النيابية في قصر الحسينية.

وأكد عدد من روؤساء اللجان النيابية أن ملف القدس وتطوراته وموقف الأردن من القرار الامريكي بشأن نقل سفارتهم للقدس كان ابرز محاور اللقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني.

واشاروا الى ان جلالته قال إن عام 2017 كان صعبا على الاردنيين، مؤكدا أنه كان وما زال يوجه الحكومة دائما على عدم المساس بالطبقتين الوسطى والفقيرة، مشددا على ضرورة ان يكون عام ٢٠١٨ فرصة للانجاز وتجاوز التحديات.

وقالت المصادر النيابية إن جلالة الملك وجه الى تنظيف مؤسسات الدولة من المعرقلين وأصحاب الأيادي المرتجفة، وكل من لا يستطيع أن يقود مؤسستة أو وزارته وينجز فيها، مطالبا اياهم بتقديم استقالاتهم بدلا من اقالتهم.

ولفت رؤساء اللجان الى ان لقائهم الذي استمر لاكثر من ساعتين اطلعوا فيه جلالة الملك على اعمال اللجان الدائمة للمجلس.

واضافوا ان جلالته اثنى على اداء مجلس النواب ولجانه في الفترة الماضية. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر