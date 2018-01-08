وداعًا للمدعوم .. حكومة الملقي تعلن تسعيرة الخبز الجديدة

وطنا اليوم-عمان:عقد وزير الصناعة والتجارة التموين المهندس يعرب القضاة، مؤتمرا صحفيا، الاثنين، أعلن فيه عن تسعيرة الخبز المنوي العمل بها بعد قرار الحكومة رفع الدعم عنه.

وقال الوزير إن الحكومة راعت وضع المواطنين وأخذت بعين الاعتبار العائد المناسب لأصحاب المخابز، عند وضعها آلية التسعير الجديدة.

وبحسب ما أعلنه الوزير القضاة ستبلغ تسعيرة الخبز وفق الآلية الجديدة، 32 قرشًا للخبز الكبير والمشروح 35 قرشًا والصغير المحسن بـ 40 قرشًا، وهي تعد من أقل الأسعار المعمول بها في الدول المحيطة، وراعت كل مدخلات الإنتاج.

وسيبدأ العمل بهذه التسعيرة اعتبارًا من الأول من 2 شباط المقبل، وتنتهي التسعيرة بهذه الآلية يوم في 31 كانون الأول القادم، أي مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلى تركيبة المملكة السكانية، مؤكدًا أن القرار لم يكن يستهدف الوافدين في المملكة.

وأشار ألى أن نسبة الهدر في الخبز عالية وتصل إلى نحو 10%، وفي دراسات أخرى بينت أن النسبة أعلى من ذلك بكثير.

وتحدث عن أسباب عدة دفعت الحكومة لمثل هذا القرار، من أبرزها السوق السوداء، مشيرًا إلى أن 65% من الخبز الذي ينتج في المملكة يذهب إلى غير الأردنيين، ما يعني أن قيمة الدعم البالغة 120 مليون دينار لا يستفيد الأردنيون منها سوى نحو 40 مليون دينار.

وعن آلية إيصال الدعم، قال الوزير إنها تلبي ثلاثة عوامل رئيسة أولها حفظ كرامة الأردنيين إضافة لبساطتها والثالثة العمل على ديمومتها.

وأشار إلى أن كل موظف أردني سواء في السلك المدني أو العسكري سيتلقى فرق الدعم بشكل مباشر وعلى راتبه الشهري، في حين أن الفئات الأخرى سيكون كل ستة أشهر، مشيرا الى ان الاردن لديه مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ 13 شهر.