الأمانة تحدّد مواقع الكاميرات الـ 19 الجديدة في عمّان

وطنا اليوم-عمان:تباشر أمانة عمان الكبرى إعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء التشغيل الفعلي لـ (19) كاميرا مراقبة لضبط المخالفات المرورية في مدينة عمان ، وفقا لمدير دائرة الإدارة المشتركة المهندس محمد الفاعوري .

والكاميرات مجهزة للتشغيل الفعلي للمرحلة الاولى في المواقع التالية وهي إشارة الارسال من مسجد الهادي باتجاه شارع الحرية ، تقاطع شارع الامير حسين مع شارع الامير علي ( الاشارة الجديدة ) ، إشارة الجامعة الاردنية باتجاه صويلح ، شارع ياجوز من التعليم العالي باتجاه جسر ياجوز .

وكذلك في شارع ياجوز قرب كازية توتال باتجاه جسر ياجوز ، وشارع حماد ابو سويلم من إشارة التطبيقية باتجاه شارع الاردن ، وفي شارع الاردن بعد مستشفى الملكة علياء نزولا ، شارع محمد ضياء الحق مقابل مسجد الرحمن باتجاه المحطة ، كازية جولف بعد السابع باتجاه المطار ، طريق المطار قبل مدخل ضاحية الفاروق باتجاه المطار ، شارع الحرية بعد إشارة ابو زغلة ، منتزه غمدان باتجاه عمان ، مقابل وزارة الخارجيه باتجاه عمان .

وكذلك في شارع الحرية من إشارات الارسال باتجاه إشارة المخدرات ، شارع الحرية من إشارات دير غبار باتجاه إشارة المخدرات ، شارع الامير علي من إشارة السفارة الامريكية باتجاه دوار القيسية ، إشارة جامعة العلوم التطبيقية باتجاه شفا بدران ، إشارة ياجوز باتجاه النبعة ، إشارة مرج الحمام من إسكان الضباط باتجاه كلية القدس .

واشار الفاعوري الى أن الامانة قامت بشطب كافة الضبوطات التي سجلتها الكاميرات خلال الفترة التجريبية منذ شهر آب الماضي والتي بلغت حوالي 300 الف حالة.

ويأتي إطلاق المرحلة الأولى للتشغيل الفعلي لكاميرات المراقبة ضمن مشروع الرقابة الآلية الخاص بالأمانة ووزارة البلديات ومديرية الأمن العام خلال الايام القليلة المقبلة ، لافتا أن تفعيل عمل الكاميرات يهدف للحفاظ على السلامة والحد من التجاوزات المرورية وحماية السائقين والمشاه ولا تشكل جباية بأي شكل من الأشكال.

وستقوم وزارة البلديات بتفعيل (41) كاميرا من أصل (81) في محافظات مأدبا والسلط والزرقاء وإربد وجرش والمفرق والرمثا .