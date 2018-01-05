 وطنا نيوز -الحكومة تدين الاعتداء على أردني بمصنع انتاج وتتوعد الفاعلين
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الحكومة تدين الاعتداء على أردني بمصنع انتاج وتتوعد الفاعلين
التاريخ : 08-01-2018 01:23:21 المشاهدات: 1068

وطنا اليوم-عمان:مندوبا عن رئيس الوزراء هاني الملقي قام وزير العمل علي ظاهر الغزاوي الإثنين بزيارة أحد المواطنين الأردنيين والذي يعمل مديرا لأحد الفروع الانتاجية(مصنع) ويرقد على سرير الشفاء إثر تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص.

ونقل وزير العمل تحيات رئيس الوزراء وأمنياته بالشفاء العاجل للمصاب وإدانة الحكومة لواقعة الحادثة مؤكدا ان الحكومة الأردنية ترفض مثل هذه السلوكيات غير الحضارية والمرفوضة تماما من قبل المجتمع الأردني المتمثلة بالاعتداء على العاملين والإداريين الأردنيين او الوافدين.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدين الذين تم ضبطهم.

وتؤكد وزارة العمل على الاحترام والتقدير لكافة المستثمرين من الدول الصديقة والشقيقة والاردنيين وأنها تعمل جاهدة لنقل الاستثمارات الى المناطق النائية ذات المعدلات الاعلى في البطالة والفقر، وتقدم الرعاية الكاملة والتسهيلات لهم وتعمل على حماية هذه الاستثمارات والعاملين في المنشآت من مختلف القطاعات من خلال الاجهزة الحكومية والمعنية.

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