طريقة جديدة لفصل المياه عن المشتركين في الأردن

وطنا اليوم-عمان: قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة، إنه تم اعتماد الرقم (0797677782) للتواصل مع المشتركين من خلال خدمة الواتس اب في توجيه الرسائل للمشتركين في قصبة اربد تعلمهم فيها بموعد حملة فصل المياه على الذين عليهم ذمم غير مسددة، في مناطقهم من خلال قسم التحصيل المختص وذلك قبل اسبوع من عملية الفصل الفعلي.

وقد بدأت الحملة، بتوجيه رسائل للمشتركين في منطقة المدينة الصناعية الاسبوع الماضي تخبرهم بان فرق التحصيل والفصل ستبدأ بفصل المياه عن غير المسددين في هذه المنطقة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، لافتا الى انه بإمكان المواطنين التواصل مع قسم التحصيل على الرقم المذكور من خلال رسائل الواتس اب، ومن الضروري تضمين الرسالة باسم المشترك كاملا ورقم الاشتراك إن امكن والمنطقة التي يسكنها.