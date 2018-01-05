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طريقة جديدة لفصل المياه عن المشتركين في الأردن
وطنا اليوم-عمان: قال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة، إنه تم اعتماد الرقم (0797677782) للتواصل مع المشتركين من خلال خدمة الواتس اب في توجيه الرسائل للمشتركين في قصبة اربد تعلمهم فيها بموعد حملة فصل المياه على الذين عليهم ذمم غير مسددة، في مناطقهم من خلال قسم التحصيل المختص وذلك قبل اسبوع من عملية الفصل الفعلي.
وقد بدأت الحملة، بتوجيه رسائل للمشتركين في منطقة المدينة الصناعية الاسبوع الماضي تخبرهم بان فرق التحصيل والفصل ستبدأ بفصل المياه عن غير المسددين في هذه المنطقة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، لافتا الى انه بإمكان المواطنين التواصل مع قسم التحصيل على الرقم المذكور من خلال رسائل الواتس اب، ومن الضروري تضمين الرسالة باسم المشترك كاملا ورقم الاشتراك إن امكن والمنطقة التي يسكنها.
وأكد الهزايمة ان الحملة ستشمل أيضا المشتركين الذين طالهم الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتم رفع إشارة الحجز عنهم بعد ان قاموا بمراجعة الشركة والسير بمعاملة تقسيط قانونية وبالتالي لم يلتزموا بمواعيد الاقساط التي تم الاتفاق عليها، حيث سيجري التواصل معهم على ارقامهم الموثقة في معاملاتهم ومنحهم فرصة لمراجعة الشركة والالتزام بالأقساط المتفق عليها وغير ذلك سيتم وضع اشارة الحجز من جديد على اموالهم المنقولة وغير المنقولة دون اللجوء الى نشر الاسماء في الجريدة الرسمية من جديد كونها نشرت سابقا وبالتالي سيضطرون الى تسديد المبالغ كاملة لرفع اشارة الحجز وعدم السماح لهم بالتقسيط.
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