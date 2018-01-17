الرئيسية | محليات تحذير من كلاب مسعورة دخلت الأردن اعتادت على أكل لحوم البشر

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن الالاف من الكلاب الضالة دخلت الى الاردن عبر الحدود الشمالية من الاراضي السورية نتيجة الحرب المندلعة منذ سنوات، ونجم عنها هجرة الحيونات لتلك المناطق.



واضاف بني هاني تشهد العديد من المناطق الحدودية خاصة ومعظم مناطق مدينة اربد انتشار كبير للكلاب الضالة التي هي مصدرها الاراضي السورية، حيث ان هذا الكلاب تعد خطرة جداً لان معظمها اعتادت على اكل لحوم البشر وهذه الكلاب 'مسعورة'.



وبين بني هاني انه تم مخاطبة وزارة البلديات و وزارة الزراعة للحصول على سموم اكثر فعالية لان السموم التي تم توزيعها على البلديات غير قاتلة للكلاب الضالة نتيجة انخفاض نسبة السموم.



وختم بني هاني اننا نطالب وزارة الزراعة والبلديات بضرورة توزيع سموم اكثر فعالية، واعادة النظر فيها حتى نتمكن من القضاء على الكلاب الضالة، ولا يوجد في البلدية سوى قناص واحد مرخص منذ 50 عام و ممنوع قنص الكلاب، حيث نسعى جاهدين للحصول على ترخيص من الاجهزة الأمنية حتى نتمكن من قنص الكلاب الضالة، ومن المستحيل أن يقوم اي موظف بالامساك باي كلب نتيجة شراستها، ولا يوجد طريقة اكثر فعالية سوى القنص او زيادة نسبة السموم.



ويشار إلى أن العديد من مناطق مدينة اربد تشهد انتشار كبير للكلاب الضالة وخاصة في فترة الصباح، حيث اصبحت مصدر قلق وخوف لدى الأطفال وطلبة المدارس، وطالب المواطنون بضرورة سرعة مكافحتها. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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