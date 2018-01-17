جهود حكومية تعيد الحياة والامل لمتقاعد عثر عليه مشرداَ

وطنا اليوم-عمان: اعادت الجهود الحكومية ممثلة بالتنمية الاجتماعية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الامل والحياة لأحد المتقاعدين بعد العثور عليه من قبل المصور الصحفي فارس خليفة والتي كانت توضح معاناته بالقرب من الدوار السابع باحد الشوارع الفرعية حيث يقوم بالمبيت في الشارع العام بلا ماوى وبلا مأكل واصبح الشارع مسكنه لسنوات.



وانهت الجهود الحكومية معاناة وماساة المشرد المتقاعد عقب تحويله مباشرة لاحد المراكز الصحية لعلاجه وتقديم كل ما يلزم له من رعاية صحية .

وعقد في وزارة التنمية الاجتماعية اجتماعا في مكتب امين عام الوزارة عمر حمزه بحضور مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد احمد العفيشات العجارمة ومدير مكتب المتقاعدين العسكريين بالامن العام اللواء الركن المتقاعد ظاهر كساب ومدير عام حماية الاسرة في الامن العام العميد الدكتور عطاالله السرحان ومدير مديرية الأسرة محمود فالح الجبور ومدير وحدة التسول احمد سعيدات ومديرة مديرية التنمية الاجتماعية في وادي السير دلال خليفات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة وضع المتقاعد المشرد وتم الاتفاق على تقديم كل الدعم اللازم من اجل تامينه بحاجاته المعيشية المختلفة.

واكد المعنيون خلال اللقاء ان هذه اللفتة الانسانية تاتي انطلاقا من توجيهات جلالة الملك المستمرة وتاكيداته في رعايه و خدمة ابناء شعبه وتقديم كل ما يحتاجونه لتامين حياه كريمة لهم . وقال مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء الركن المتقاعد احمد العفيشات العجارمة ان الاجتماع تدارس حالة المتقاعد وجرى الاتفاق على تقديم كل العون له وذلك كترجمة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في رعاية ابناء شعبه مؤكدا حرص المؤسسة على القيام بدورها وواجبها الانساني تجاه المتقاعدين وتذليل كل العقبات والصعوبات امامهم.