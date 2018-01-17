الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

وطنا اليوم-عمان:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كان في استقبال جلالته رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وقائد سلاح الجو الملكي ورؤساء الهيئات في القيادة العامة.

واجتمع جلالته بالفريق الركن فريحات فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.