3 احزاب تندمج في العدالة والاصلاح

وطنا اليوم-عمان:قررت ثلاثة من الأحزاب هي "العربي الأردني" و"العهد" و"العمل الشعبي" الاندماج في حزب العدالة والاصلاح.

واعتبر امين عام حزب العدالة والإصلاح نظير عربيات، ان هذه الخطوةٍ تمثل نوعاً من التوازن في الساحة السياسية، وتعكس رغبةَ جزءٍ من النخبة السياسية الأردنية لضرورة الاتحاد في صلب هياكل حزبية قوية، تسهم في نهاية المطاف في تطوير الحياة الحزبية والسياسية، وتعطي رسالة مهمة للأردنيين بأن النخبة السياسية الحزبية تسعى من أجل تحقيق مصلحة الوطن.

وأكد عربيات أن الاحزاب أحوج ما تكون الآن الى إعادة النظر في سياساتها وتكوينها وآلياتها كي تمارس نشاطاتها بشكل أكثر فعالية، وأن تقوم بإجراء مراجعةٍ شاملةٍ لاستراتيجياتها الحزبية لتتعرف أكثر على أدوارها وتحدد مسؤولياتها وأولوياتها المرتبطة بدورها في هذه المرحلة، وتجاوز مواطن الضعف الحزبي السياسي، وتعزيز المؤسسات الحزبية عبر الاندماج الكامل في حزبٍ واحد أو تكوين جبهة سياسية موحدة، أو تعزيز تيار وطني متكامل البناء يضم كافة القوى السياسية ذات المنهج المشترك.