تحذير من تلوث جرثومي وفطريات بمحطات تحلية مياه بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة الزرقاء خلال الشهر الماضي خمس محطات تحلية مياه، ومحل كوفي شوب وصالون حلاقة.

وبين مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان، ان سبب الاغلاقات يعود الى عدم التقيد بالمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة بحسب قانون الصحة العامة، مؤكدا عدم السماح باعادة فتحها الا بعد تصويب أوضاعها.

كما تم مخالفة 7 محطات ومصانع مياه وانذار 60 أخرى بسبب وجود تلوث جرثومي وفطريات، اضافة الى توجيه 10 انذارات لمصادر مياه خاصة لعدم التقيد بالمعايير الصحية.

وأشار الى ان كوادر قسم صحة البيئة والغذاء قامت ب43 زيارة رقابية وتفتيشية للمصانع، حيث تم اغلاق واحد منها وانذار 20 ومخالفة 3 منها، وتم انذار 26 محل كوفي شوب، لافتا الى زيارة 30 صالون حلاقة ومخالفة 5 منها.