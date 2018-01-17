القضاة يتهم تيارات بمحاربة آلية دعم الخبز لتحقيق مكاسب سياسية

وطنا اليوم-عمان: أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن قيمة دعم الخبز لم تحدد لغاية الآن، لحين تجهيز بيانات تتعلق بالرواتب وأعداد المنتفعين.

وأضاف القضاة أن قيمة الدعم للخبز تبلغ (171) مليون دينار، حيث سيغطي الدعم الفرق ما بين السعر الحالي والسعر الجديد.

وبين أن قضية الخبز رمزية للمواطن الاردني، مشيراً أن هناك تيارات سياسية تسعى لتحقيق مكتسبات سياسية من خلال محاربة طريقة الدعم واستغلال رمزية الخبز.

وأوضح القضاة أن الوزارة تعمل على اجتماعات مكثفة مع نقابة المخابز ونقابة المطاحن وتقديم الدراسات التي عملت عليها الحكومة لتحديد اسعار الخبز.

وأضاف أن انواع الخبز الثلاثة المدعومة التي سيتم رفع السعر عليها : الكماج، والمشروح، والعربي الصغير، أما باقي الاصناف مثل الكعك، وخبز الحمام لن يتم عليها اي رفع كونها غير مدعومة أصلاً.

وبيّن أن أسعار الخبز الجديدة سيتم تحديدها خلال الأيام المقبلة وستطبق مع بداية الشهر المقبل (شباط)، مضيفاً أن سبب تأخير الحكومة باعلان الاسعار الجديدة، يعود للرغبة بتوزيع الدعم مسبقاً وقبل رفع الاسعار.

واضاف أن البعض حاول استغلال موضوع الخبز لتحقيق مكاسب سياسية، وأن آلية الدعم ستكون بسيطة وتحترم كرامة المواطن اضافة الى استدامتها.

واوضح الآلية التي سيتم تعامل معها بأن كل موظف او متقاعد حكومي او عسكري سيتم تحويل الدعم على راتبه الشهري دون الحاجة لمراجعته اي دائرة حكومية، اضافة الى منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

واضاف أن الفئات العاملة بالقطاع الخاص وغير متقاعد ضمان يتوجب عليهم تعبئة طلب الدعم الالكتروني لمرة واحدة وسيتم توجيه الدعم إليه كاملاً مرة واحدة بالسنة اذا كان يملك حساباً بنكياً، اما الاشخاص الذي ليس لديهم اي حساب بنكي سيتم تحديد بنك اكثر انتشاراً بالمحافظات وتوزيع الدعم من خلاله.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتحديد السقوف السعرية للعديد من اصناف الخبز التي اصبحت مكوناً اساسياً لموائد العائلات الاردنية.

وبين أن 35 % من سكان الاردن غير اردنيين يستهلكون 40 % من انتاج الخبز المحلي و 10% نسبة الهدر بالخبز وفقاً لدراسات ميدانية و 65 % من الدعم الحكومي سنوياً يذهب لغير غاياته.