 وطنا نيوز -سي أن أن: المالكي خرج غاضبا من قمة عمان لهذا السبب
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سي أن أن: المالكي خرج غاضبا من قمة عمان لهذا السبب
التاريخ : 07-01-2018 01:14:28 المشاهدات: 2738

وطنا اليوم-عمان:قالت شبكة سي أن أن الإخبارية الأميركية ان وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" غادر اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في عمان ، السبت ، غاضبا.

وبينت ان المالكي لم يحضر المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماعات ، وازيلت منصة ثالثة كانت مخصصة له ، ليقتصر المؤتمر على وزير الخارجية الأردنية ايمن الصفدي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب سي أن أن فان المالكي غادر الاجتماع غاضبا ، لان دعوته لقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تلق تجاوبا بين الأعضاء، وهو ذات السبب الذي دفعه للتغيب عن المؤتمر الصحفي.

ويضاف الخلاف الى ما كشفت عنه قناة الجزيرة القطرية، حول تحفظ السعودية ومصر على دعوة الأردن لعقد قمة عربية طارئة لمناقشة ملف القدس، حيث بررت السعودية موقفها بأن قمة عربية عادية ستعقد في الرياض في آذار المقبل ، لذلك فهي لا ترى داعيا لقمة عربية طارئة لبحث قضية القدس.

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