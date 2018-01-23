الرئيسية | محليات بالتفاصيل...الحكومة تتجه لرفع أسعار زيوت المحركات بالأردن

وطنا اليوم ـ عمان تتجه الحكومة، إلى فرض رسوم جديدة على الزيوت المعدنية، المستخدمة في محركات السيارات، وغيرها، ما يؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 10_15%.



وحسب تعديل مُقترح على نظام "بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة"، تتجه الحكومة إلى رفع "رسم البدلات"، المفروض على الزيوت المعدنية الجاهزة المعفاة، إلى 7%، وبنسبة 11% على غير المعفاة.



وكانت الحكومة تفرض، رسم بدل خدمات جمركية، على الزيوت المعدنية المعفاة بمقدار 1%، في حين تفرض على غير المعفاة رسما بنسبة 5%، من قيمة السلعة.



من ناحيته، قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، جميل أبو رحمة، إن رفع رسم البدلات الجمركية، يرفع أسعار الزيوت المعدنية بالأردن، بشكل كبير.



وتوقع أبو رحمة أن تتراوح نسبة الزيادة على أسعار الزيوت بين 10-15%، وربما اكثر بسبب الضرائب الأخرى التي تتجه الحكومة لفرضها.



وأوضح أن الزيوت المعدنية تقسم لـ3 أنواع مستخدمة في الأردن، وتستخدم لكافة المحركات، بما فيها الخاصة بالسيارات على اختلاف أنواعها وأحجامها.



والأنواع الثلاثة للزيوت، طبيعي، ونصف طبيعي مخلوط مع معدني، ومعدني بالكامل، وفقا لأبو رحمة.



وتابع أبو رحمة، أن الزيوت الطبيعية والنصف طبيعية، تخضع للتعرفة الجمركية، وبالتالي رسم بدل خدمات جمركية بنسبة 1% (ترتفع لـ7% بعد إقرار النظام)، فيما تخضع الصناعية أو المعدنية بالكامل، لبدلات بنسبة 5% حاليا، (ترتفع لـ11%).

وتستخدم الزيوت طبيعية والنصف طبيعية، للمركبات التي تعمل بمحرك هجين "هايبرد". التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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