الرئيسية | محليات الضمان الاجتماعي : دفع اشتراكات الضمان إلكترونيا فقط

وطنا اليوم ـ عمان دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي المنشآت المسجّلة بالضمان وكذلك الأفراد المشتركين اختيارياً إلى دفع الاشتراكات المترتبة عليهم من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (efawateercom).



وقال أن دفع اشتراكات الضمان أصبح مقتصراً على الطريقة الإلكترونية بدءاً من مطلع العام الجاري، في ضوء قرار الحكومة بحصر عدد من الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيا بالكامل.



وأضاف أن خدمات الاشتراك الاختياري بالضمان، وهو الاشتراك المتاح لكل أردني غير عامل ولكل أردني مقيم خارج المملكة وأيضاً للأردنيين العاملين في القطاع غير المنظّم، أصبحت تُقدّم بطريقة إلكترونية فقط اعتباراً من مطلع هذا العام من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة الانترنت (www.ssc.gov.jo).



وتشمل هذه الخدمة تقديم طلب الاشتراك، أو تعديل الزيادة السنوية على راتب الاشتراك، أو إيقاف هذه الزيادة، إضافة إلى تسديد أي دفعات مترتبة على المشترك اختيارياً عبر نظام إي فواتيركم، أو من خلال البطاقات الائتمانية (الفيزا والماستر كارد).



وكشف أن عدد الدفعات المالية للاشتراكات التي تم تسديدها إلكترونياً خلال الأيام الستة الأولى من الشهر الجاري وصل إلى 11036 دفعة بقيمة إجمالية بلغت 15 مليونا و 192 ألف دينار، كما تم استقبال 58 طلب اشتراك اختياري، و 222 طلب تعديل الزيادة السنوية لمشتركين اختيارياً، تم تقديمها إلكترونياً خلال هذه الفترة.



ودعا المنشآت والأفراد لزيارة الموقع الإلكتروني للضمان، والاطلاع على دليل الدفع الإلكتروني. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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