الأمانة تنفي صحة فيديو متداول لأمطار تداهم محال وسيارات

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

نفت أمانة عمان صحة الفيديو المتداول عن مداهمة مياه الأمطار لسيارات ومحال تجارية.

وتناقل ناشطون عبر التطبيقات الذكية، فيديو يظهر مداهمة مياه الأمطار لمحال تجارية وسيارات.

وأشارت أمانه عمان إلى أن الفيديوهات التي يتم تداولها قديمة وتعود لسنوات سابقة وان لا صحة لها جمله وتفصيلا.

وانتشرت عديد الفيديوهات التي أظهرت حالة غرق وفياضات لمختلف مناطق العاصمة وعند التحقق منها تبين أنها تعود لحوادث وقعت خلال السنوات السابقة .

يأتي هذا الانتشار لمثل هذه الفيديوهات القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية عقب الحالة الجوية التي شهدتها المملكة اليومين الماضيين وتأثرها بمنخفض جوي عميق أدى إلى تساقط كميات من الأمطار ولَم تتسبب الحالة الجوية بحالات غرق او فيضانات كما في سابقاتها ويبدو ان الأردنيين استذكروا غياب المطر بنشر الفيديوهات القديمة خصوصا وان المنخفض الجوي الأخير أتى بعد غياب طويل أن صح التعبير.